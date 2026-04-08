ЦСКА включи наказан футболист в групата за днешния си мач

  • 8 апр 2026 | 12:46
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев определи групата на тима за днешното гостуване на Монтана. Двата тима се изправят един срещу друг на стадион “Огоста” в 18:00 часа.

Любопитното е, че в групата за двубоя попада Мохамед Брахими. Крилото получи петия си жълт картон от началото на сезона в миналия двубой срещу Берое и е наказан за днешния мач. Това означава, че той няма да може да вземе участие в срещата на "Огоста", но въпреки това е сред избраниците на Христо Янев и явно ще пътува до Монтана.

Иначе в групата след наказание се завръща Лумбард Делова, докато извън нея остава Улаус Скаршем.

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана
ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

Групата на ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Дейвид Пастор, 19. Иван Турицов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 3. Андрей Йорданов, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 10. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 28. Йоанис Питас

Още от БГ Футбол

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

Мустафа Сангаре ще радва феновете на Левски преди двубоя с Арда

  • 8 апр 2026 | 11:33
  • 1123
  • 1
Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

Струмска слава със сериозни кадрови проблеми преди дербито

  • 8 апр 2026 | 11:04
  • 436
  • 0
Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

Пирин (Разлог) без капитана си срещу дубъла на Левски

  • 8 апр 2026 | 10:59
  • 427
  • 0
Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

Емо Спасов останал крайно разочарован от Хуан Переа

  • 8 апр 2026 | 10:57
  • 927
  • 1
Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

Кадрови проблеми в Спартак (Плевен) преди мача със Севлиево

  • 8 апр 2026 | 10:44
  • 340
  • 0
Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

Бислимов: Ако спечелим, ще е голяма крачка към спасението

  • 8 апр 2026 | 10:38
  • 517
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

ЦСКА ще загравя за дербито с Левски с гостуване на Монтана

  • 8 апр 2026 | 06:45
  • 12992
  • 56
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 2098
  • 3
Пловдив приковава погледите върху себе си

Пловдив приковава погледите върху себе си

  • 8 апр 2026 | 09:00
  • 3692
  • 12
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 3505
  • 9
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 2669
  • 2