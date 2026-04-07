Ботев призова феновете: Елате максимално рано на "Колежа"

  • 7 апр 2026 | 11:18
Ботев Пловдив приема Локомотив Пловдив в дербито от 29-ия кръг на Първа лига. Двубоят е на 8 април от 20:30 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив.

В утрешния ден пред централната трибуна ще бъде позиционирана голяма кутия, в която всеки желаещ ще може да остави продукти за хора в нужда за кампанията ”Жълто-черен Великден за Пловдив“.

С оглед на големия зрителски интерес към срещата, ПФК Ботев Пловдив призовава феновете да дойдат възможно най-рано на стадиона, за да се избегнат струпвания по входовете.

В 18:00 часа ще отвори фен-зоната, в която „жълто-черните“ фенове ще могат да се насладят на различни храни и напитки, музика, както и на клубния талисман Бенкса.

Повече информация относно организацията за мача може да намерите в следващите редове:

в 8:00ч. ще отвори кафе „Corner Bar“

в 10:00ч. ще отвори фен магазинът на стадион „Христо Ботев“

в 10:00ч. ще отвори билетната каса откъм ул. „Богомил“

в 17:30ч. ще отвори билетната каса от страната на Трибуна ЮГ

в 18:00ч. ще отвори паркингът (паркинг билети може да закупите онлайн на цена от 10 евро)

в 18:00ч. ще стартира фен зоната до клубния магазин

в 18:30ч. вратите на стадиона ще бъдат отворени

Билетите за мача можете да закупите на касите на стадион „Христо Ботев“, както и онлайн на kolezha.bg.

Притежателите на паркокарти и официални гости ще влизат на паркинга от двете бариери на бул. „Източен“.

Феновете, закупили паркинг билети, ще влизат единствено през бариерата на ул. „Варшава“. Паркинг билети можете да вземете в магазина на стадиона до края на днешния ден, както и онлайн.

