Кметът на Добрич: Теренът беше перфектен

Кметът на Добрич Йордан Йорданов направи кратък коментар относно снощното драматично реми между Добруджа и Левски. Градският ръководител стори това по време на посещение на стадион "Дружба" на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

"Случи се така, че България разбра, че Добруджа може да играе много хубав футбол. И аз бях в студентските години от Левски. Ако ми позволите после мога да ви покажа - теренът беше идеален, теренът беше перфектен. Показахме, че Добрич има страхотен тим, страхотен нюх, страхотни момчета. Нека да им благодаря сега", каза Йордан Йорданов.