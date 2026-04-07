Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
Тодор Неделев преди дербито на Пловдив: Елате на стадиона и ни подкрепете!

  • 7 апр 2026 | 09:46
  • 243
  • 0
Тодор Неделев преди дербито на Пловдив: Елате на стадиона и ни подкрепете!

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев отправи призив към феновете да напълнят стадиона за мача срещу Локомотив Пловдив. Дербито на Пловдив е в сряда (8 април), от 20:30 часа на стадион “Христо Ботев”. 

Ето какво каза Неделев в специално видео, публикувано от Ботев Пд: 

“Скъпи Ботевисти, в сряда ни предстои един от най-важните мачове за сезона. Надявам се стадионът да се напълни и да ни подкрепите, както винаги сте го правили. Ние ще се постараем на терена да ви зарадваме с една хубава победа и да следваме целта си до края на сезона. Призовавам ви: Елате на стадиона и ни подкрепете!”. 

Следвай ни:

Водещи Новини

