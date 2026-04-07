Тодор Неделев преди дербито на Пловдив: Елате на стадиона и ни подкрепете!

Капитанът на Ботев Пловдив Тодор Неделев отправи призив към феновете да напълнят стадиона за мача срещу Локомотив Пловдив. Дербито на Пловдив е в сряда (8 април), от 20:30 часа на стадион “Христо Ботев”.

Ето какво каза Неделев в специално видео, публикувано от Ботев Пд:

“Скъпи Ботевисти, в сряда ни предстои един от най-важните мачове за сезона. Надявам се стадионът да се напълни и да ни подкрепите, както винаги сте го правили. Ние ще се постараем на терена да ви зарадваме с една хубава победа и да следваме целта си до края на сезона. Призовавам ви: Елате на стадиона и ни подкрепете!”.