Новите врати и мрежи дойдоха на "Армията"

Вратите за терена на новия стадион "Българска армия" пристигнаха вчера в Борисовата градина. В различни кашони и опаковки бяха доставени рамките и мрежите, които предстои да бъдат опъвани в следващите години на най-модерното спортно съоръжение у нас, съобщават колегите от "Тема Спорт". Продължава изграждането на терена, който ще се състои от 95% естествена и 5% изкуствена настилка. Той трябва да бъде завършен в края на май, като за тази дейност отговаря световният лидер в сферата SIS Pitches.

Стоичков докарва голям отбор за откриването на "Армията"

Любопитно е, че ръководител на целия проект е мексиканец. Въпросната компания изгради част от игрищата за предстоящото през лятото световно първенство в Мексико, САЩ и Канада. Целта е новият стадион да влезе в експлоатация през юли или в началото на август, докато за международната пауза през септември се гласи официално откриване срещу голям световен отбор. С уреждането на съперник се е ангажирал лично най-успешният български футболист за всички времена Христо Стоичков.