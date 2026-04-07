Монтана без двама от основните си играчи за двубоя с ЦСКА

Без двама основни футболисти остана старши треньорът на Монтана Атанас Атанасовза мача с ЦСКА в сряда (18:00 часа). Заради наказание двубоят на стадион „Огоста“ ще пропуснат португалският полузащитник Томас Азеведо и нападателят и голмайстор на отбора Борис Димитров. Добрата новина за 57-годишният наставник на последния в класирането е завръщането след контузия на нигерийския нападател Филип Ежике.

Футболистите на Монтана проведоха последната си тренировка днес на базата си в село Николово. Отборът ще бъде на лагер в хотел „Валор“, а от ЦСКА ще нощуват в хотелския комплекс „Житомир“.

Групата на Монтана за мача с с ЦСКА:

вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.