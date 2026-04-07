Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

Андреа Кими Антонели е можел да стане пилот на Ферари, но в Маранело са се отказали от него. Това разкри бащата на Андреа - Марко, като признанието идва насред “Кими-манията” в Италия, стартирала с началото на сезона във Формула 1 и набрала скорост след двете победи на 19-годишния пилот в Китай и Япония.

Бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло вече официално заяви, че иска да види Антонели в Скудерията, но пък това, че Андреа се е озовал в Мерцедес е достатъчно поучителна за методите на работа на италианския отбор.

“Кими беше забелязан от Ферари като обещаващ картинг пилот, първи го видя Масимо Ривола - разказа Марко Антонели пред Formula Passion. - Той получи покана да посети Ферари, тогава беше на 11 години и дори получи възможност да се пробва на симулатора в Маранело. На същият симулатор работят и пилотите от академията на Ферари. Всичко беше готово.

“Но Маурицио Аривабене, който тогава беше начело на състезателния департамент във Ферари каза, че детето ми е още малко. Няколко месеца по-късно с нас се свързаха от Мерцедес и останалото е история.”

Андреа Кими Антонели също потвърди този контакт с Ферари, но ясно демонстрира към кой тим е лоялен.

“Ферари си е Ферари, това няма да се промени - обясни пилотът. - Разбирам любовта, която тифозните изпитват към мен. Но също така мисля, че феновете в Италия ще са доволни да разберат, че аз съм открил семейството ми в Мерцедес. Те ме избраха и ме поканиха при тях още докато бях тийнейджър и ми осигуриха условия да продължа да се развивам.”

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че никога не е имал съмнение в развитието на Антонели, дори и след тежките критики срещу младока миналата година.

“Аз живея в тази среда от години и винаги има критики - обясни Волф пред вестник La Gazzetta dello Sport. - Най-често критикуват тези, които не разполагат с цялата информация. Няма много пилоти, които могат да побеждават навсякъде още от картинга като Кими. Гледах го как развива и никога не съм смятал решението да го вземем в Мерцедес е рисково.

“Единственият риск при младите пилоти е свързан с това, че те не са готови да се справят с напрежението във Формула 1, но Антонели винаги е разполагал с отлично семейство и здрава среда, в която живее. Майка му и баща му познават отлично моторните спортове и също могат да му дават добри съвети.”

Снимки: Gettyimages