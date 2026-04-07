Официализира ли Люис Хамилтън връзката си с Ким Кардашиян?

От началото на година в интернет пространството витая слухове, че седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън е във връзка с риалити звездата Ким Кардашиян.

Двамата бяха уловени от камерите да гледат заедно Super Bowl LX в Сан Франциско в началото на месец февруари. Впоследствие те бяха уловени заедно още няколко пъти, но до момента нито един от двамата не беше публикувал съдържание с другия в профилите им в социалните мрежи.

Вчера обаче това се промени, когато Хамилтън публикува видео в Инстаграм, което беше заснето в Токио в края на март. То е озаглавено „Tokyo Drift Vol. III“, а в него британецът е зад волан на Ферари F40. До него на пасажерската седалка седи Ким Кардашиян, с което Хамилтън в известна степен официализира факта, че той и американката са заедно.