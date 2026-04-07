Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

  • 7 апр 2026 | 12:20
  • 151
  • 0

Двамата пилоти на Кадилак Серхио Перес и Валтери Ботас завършиха успешно състезанията в Китай и Япония и сега вече гледат към следващата фаза от развитието на автомобила на най-новия отбор във Формула 1.

На „Сузука“ темпото на Кадилак в квалификацията беше с около 1,2 секунди по-слабо от това на отборите в средата на колоната. И Перес обясни, че следващите подобрения по колата, предвидени за Маяуми, ще позволят още по-голяма стъпка напред.

„Когато се състезавах с пилотите на Уилямс и Алпин, видях, че те не са много по-напред от нас, но успяват постоянно да поддържат и подобряват темпото си – обясни Перес. – Ние имаме нужда от 1 секунда на обиколка и се надявам, че с големия пакет подобрения за Маями, ще минем напред. Това ще е най-големият тест за тима от началото на сезона.“

Валтери Ботас допълни, че липсата на достатъчно аеродинамично притискане е най-сериозният проблем на Кадилак в момента. Това се обяснява с решението на тима да започне сезона с базов автомобил и да се концентрира основно върху работата на пистата и ефективните действия на тима.

„Вече добавяме аеро притискане и стабилност – обясни финландецът. – И промените работят така, както очаквахме. Задницата на колата ни вече е по-добре натисната, очаквам още по-голяма стъпка напред в Мями. Все още изоставаме от лидерите, но посоката е правилната.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Виж всички

Водещи Новини

