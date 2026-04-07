Как Макс Верстапен изуми опитните пилоти на "Нюрбургринг"

През последните месеци Макс Верстапен стана доста редовен посетител на пистата „Нюрбургринг“, където той не кара само за удоволствие, но и се включва в състезания с GT коли на Северната дъга.

През 2026 година четирикратният световен шампион във Формула 1 вече записа един старт в сериите NLS, които се състезават само и единственото на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. В него той и съотборниците му Дани Хункадея и Жул Гунон записаха победа, но по-късно бяха дисквалифицирани за използване на твърде много гуми в рамките на състезателния ден.

Въпреки това развитие на събитията Верстапен успя да впечатли своите съотборници по време на дуела си в Кристофър Хаазе в началните минути на надпреварата. В тях Верстапен беше изпреварен от своя съперник в края на първата обиколка, но успя да остане близо до него в мръсния въздух и трафика, което впечатли изключително много Хункадея.

„Бях впечатлен от начина, по който той разбра как да остане близо до Кристофър Хаазе. За първи път му се наложи да се състезава по този начин с GT3 тук. Той направи нещо много специално, за което си говорихме след състезание. Това е нещо, за което аз никога не се бях сещал, а карам GT коли от много време.



„Няма да ви казвам какво е, защото предпочитам да го запазя за себе си. Хубав трик, който той откри. Може би някой ден ще ви кажа.



„Дори не става дума толкова за стила на пилотиране, просто голямата му самоувереност да се качи в кола, която почти не познава на писта, на която е нужна голямо самоувереност. А той контролираше нещата още от тренировката в петък, включително и в състезанието.



„Неговият опит в симулаторите му дава предимство. Чрез тези онлайн GT състезания, той разбра точно как да се състезава срещу други и как да разчита ситуациите преди те да са се случили. Това показва колко страстен е той за състезанията“, каза Хункадея.

Снимки: Imago