Как Макс Верстапен изуми опитните пилоти на "Нюрбургринг"

  • 7 апр 2026 | 15:13
Как Макс Верстапен изуми опитните пилоти на "Нюрбургринг"

През последните месеци Макс Верстапен стана доста редовен посетител на пистата „Нюрбургринг“, където той не кара само за удоволствие, но и се включва в състезания с GT коли на Северната дъга.

През 2026 година четирикратният световен шампион във Формула 1 вече записа един старт в сериите NLS, които се състезават само и единственото на „Нюрбургринг-Нордшлайфе“. В него той и съотборниците му Дани Хункадея и Жул Гунон записаха победа, но по-късно бяха дисквалифицирани за използване на твърде много гуми в рамките на състезателния ден.

Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера
Защо Макс Верстапен беше дисквалифициран вчера

Въпреки това развитие на събитията Верстапен успя да впечатли своите съотборници по време на дуела си в Кристофър Хаазе в началните минути на надпреварата. В тях Верстапен беше изпреварен от своя съперник в края на първата обиколка, но успя да остане близо до него в мръсния въздух и трафика, което впечатли изключително много Хункадея.

Верстапен потвърди още един старт на „Нюрбургринг“
Верстапен потвърди още един старт на „Нюрбургринг“

„Бях впечатлен от начина, по който той разбра как да остане близо до Кристофър Хаазе. За първи път му се наложи да се състезава по този начин с GT3 тук. Той направи нещо много специално, за което си говорихме след състезание. Това е нещо, за което аз никога не се бях сещал, а карам GT коли от много време.

„Няма да ви казвам какво е, защото предпочитам да го запазя за себе си. Хубав трик, който той откри. Може би някой ден ще ви кажа.

„Дори не става дума толкова за стила на пилотиране, просто голямата му самоувереност да се качи в кола, която почти не познава на писта, на която е нужна голямо самоувереност. А той контролираше нещата още от тренировката в петък, включително и в състезанието.

„Неговият опит в симулаторите му дава предимство. Чрез тези онлайн GT състезания, той разбра точно как да се състезава срещу други и как да разчита ситуациите преди те да са се случили. Това показва колко страстен е той за състезанията“, каза Хункадея.

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

Серхио Перес: Трябва ни 1 секунда на обиколка

  • 7 апр 2026 | 12:20
  • 585
  • 0
Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

Ред Бул освобождава Пиер Ваше?

  • 7 апр 2026 | 10:26
  • 936
  • 0
Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 957
  • 0
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

  • 6 апр 2026 | 17:30
  • 4650
  • 1
Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

  • 6 апр 2026 | 17:01
  • 2983
  • 1
Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

Александра Вътева с нов отбор за новия сезон в Порше Карера Къп

  • 6 апр 2026 | 16:15
  • 822
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7403
  • 42
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20129
  • 83
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15645
  • 12
Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3020
  • 3
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16141
  • 39
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9071
  • 24