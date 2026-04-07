  Мартин Брандъл: Ръсел трябва да приема сериозно Антонели

Мартин Брандъл: Ръсел трябва да приема сериозно Антонели

Бившият пилот във Формула 1 Мартин Брандъл заяви, след след първите три старта от сезон 2026 Джордж Ръсел трябва да приеме сериозно конкуренцията в битката за световната титла в лицето на съотборника му в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

„На мястото на Джордж, след първите три състезания, щях да съм много по-обезпокоен в сравнение с началото на сезона – обясни Брандъл. – Джордж прекара няколко години в Уилямс, след това премина в Мерцедес в момента, в който доминацията им приключи. И сега най-после има автомобил, с който да може да спечели световната титла. В този момент той осъзнава, че титлата не му е гарантирана и трябва да победи съотборника си.

„Ръсел трябва да се отнася към Антонели така, както подхождаше към Люис Хамилтън в разцвета на силите му.

„Джордж е фаворитът в битката за титлата, той има много по-голям опит, а тепърва ще има трудни елементи – състезания на дъжд, рестартове и много други интересни ситуации.

„Да, на Антонели му провървя в Япония с колата за сигурността, но също така е факт, че скоростта му на „Сузука“ беше впечатляваща.“

Снимки: Gettyimages

