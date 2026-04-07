Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Бившият пилот във Формула 1 Йос Верстапен предположи, че от Мерцедес няма да са съгласни на промени в новите технически правила, които да позволят на съперниците им да ги доближат. Йос, който е баща на бившия световен шампион Макс Верстапен, редовно подкрепя каузите на Ред Бул и Макс, когато се искат промени или трябва да се окаже политически натиск във Формула 1.

„Това е политическа игра, промените никога не се случват лесно – обясни Йос. – Тото Волф и Мерцедес ще искат тези правила да се запазят максимално дълго.

„Те са инвестирали много пари и време в това и определено направиха силен старт, включително и по отношение познанията за работата на задвижващите системи в сравнение с техните клиентски отбори. Разбира се, това е тяхно право, сега те могат да се възползват от това.“

Разбира се, във Формула 1 всяко едно такова изказване преследва целите на този, който го прави, а не е подчинено на търсенето на обективната истина.

Макс е най-сериозният критик на новите технически правила, които изискват 50 на 50 разпределение на мощността, идваща от задвижващата система. Но много анализатори обърнаха внимание на това, че ако той и Ред Бул бяха на мястото на Мерцедес, то Макс едва ли щеше да е толкова гласовит противник на новите регулации.

А и твърде често досега Йос е казвал това, което Макс иска да каже, но не го прави, за да не си създаде излишни политически проблеми във Формула 1.

Паузата през април, която се отвори заради пропадналите състезания в Близкия изток, дава възможност на ФИА и Формула 1 да обсъдят промени в техническите правила, като се очаква, че на първо време ще бъде намалена мощността, която идва от електрическата част на задвижващата система и ще бъде увеличена тази от двигателя с вътрешно горене.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages