Представяне на „Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ“
Йос Верстапен: Мерцедес няма да иска промени в правилата

Бившият пилот във Формула 1 Йос Верстапен предположи, че от Мерцедес няма да са съгласни на промени в новите технически правила, които да позволят на съперниците им да ги доближат. Йос, който е баща на бившия световен шампион Макс Верстапен, редовно подкрепя каузите на Ред Бул и Макс, когато се искат промени или трябва да се окаже политически натиск във Формула 1.

„Това е политическа игра, промените никога не се случват лесно – обясни Йос. – Тото Волф и Мерцедес ще искат тези правила да се запазят максимално дълго.

Формула 1 маха хибридите до няколко години?

„Те са инвестирали много пари и време в това и определено направиха силен старт, включително и по отношение познанията за работата на задвижващите системи в сравнение с техните клиентски отбори. Разбира се, това е тяхно право, сега те могат да се възползват от това.“

Разбира се, във Формула 1 всяко едно такова изказване преследва целите на този, който го прави, а не е подчинено на търсенето на обективната истина.

Ландо Норис посочи любимите си пилоти в историята на Формула 1

Макс е най-сериозният критик на новите технически правила, които изискват 50 на 50 разпределение на мощността, идваща от задвижващата система. Но много анализатори обърнаха внимание на това, че ако той и Ред Бул бяха на мястото на Мерцедес, то Макс едва ли щеше да е толкова гласовит противник на новите регулации.

А и твърде често досега Йос е казвал това, което Макс иска да каже, но не го прави, за да не си създаде излишни политически проблеми във Формула 1.

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

Паузата през април, която се отвори заради пропадналите състезания в Близкия изток, дава възможност на ФИА и Формула 1 да обсъдят промени в техническите правила, като се очаква, че на първо време ще бъде намалена мощността, която идва от електрическата част на задвижващата система и ще бъде увеличена тази от двигателя с вътрешно горене.

Бивш пилот на Ферари не вярва, че Скудерията ще се бори за титлата през 2026 година
Почти разрушиха сградата на боксовете в Мелбърн, предстои изграждането на нова

Кими Антонели влезе в ексклузивен клуб с поредните си победи в Китай и Япония

