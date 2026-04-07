Рекорден брой продадени билети за мача на Везенков в България!

Идването на голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков в България предизвика истинска еуфория в страната ни. Спортист №1 на страната ни за 2022 и 2023 година ще пристигне със своя клубен тим Олимпиакос за мача с Апоел Тел Авив от 37-ия кръг на Евролигата, който ще се изиграе на 9 април(четвъртък) от 19:30 часа в зала "Арена София", а за събитието вече са продадени рекорден брой билети.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Пропуски за мача са закупили вече над 9000 баскетболни фена, които ще имат възможността да се докоснат то изумителната атмосфера в "турнира на богатите" в столичното спортно съоръжение. За да могат повече привърженици да се насладят на големия баскетбол в София организаторите ще отворят и една от буферните зони.

Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

До момента най-посещаваният мач на Апоел в България беше този с Барселона, който събра 8800 зрители в "Арена София".

