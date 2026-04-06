Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Билетите за супершоуто от Евролигата Апоел Тел Авив - Олимпиакос на 9 април (четвъртък) в зала "Арена София" продължават да се изкупуват с бързи темпове. По информация на Sportal.bg към момента вече са продадени около 8000 билета и наличните пропуски за голямото баскетболно събитие в родната столица все повече намаляват.

Двубоят между играещия у нас домакинските си срещи в Евролигата израелски тим и гръцкия гранд започва в 19:30 часа наше време и ще открие предпоследния 37-и кръг на елитната надпревара.

Олимпиакос с българския си ас Александър Везенков в момента е лидер в класирането на Евролигата с 23 победи и 12 поражения. Апоел, който по-рано през сезона също бе на върха в подреждането, остава много близо до най-челните позиции с баланс 21-13 и двубоят на 9 април ще бъде с пряко значение в битката за Топ 4 в редовния сезон. Първите четири тима ще имат домакинско предимство в плейофите, които започват в края на месеца.

Преди мача между Апоел и Олимпиакос, на изралеския тим му предстои още един важен двубой в "Арена София". Утре, 7 април, воденият от Димитрис Итудис тим се изправя срещу доскорошния лидер в класирането на Евролигата и миналогодишен шампион Фенербахче. Везенков и компания пък ще загреят за битката с Апоел с мач във вторник срещу друг европейски колос - Реал Мадрид.

