Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Везенков продължава да окупира челните места по статистика в Евролигата

  • 26 март 2026 | 08:00
  • 1602
  • 0
Българската суперзвезда в Евролигата Александър Везенков продължава да окупира челните места на редица класации за индивидуална статистика в най-престижното клубно баскетболно състезание на Стария континент.

До края на редовния сезон на турнира остават едва пет кръга, а Саша със сигурност е главен претендент за най-полезен играч на надпреварата, още повече че неговият Олимпиакос е втори в класирането към момента.

Везенков е лидер по един от най-важните показатели в лигата - коефициент на полезно действие (КПД). В тази категория 30-годишното българско тежко крило е с 23.4, далеч пред втория Илайджа Брайънт от Апоел Тел Авив, който е с 20.7.

Везенков е на второ място по друг много важен показател - точки средно на мач. С 19.4 той отстъпва, при това с минимална разлика, единствено на миналогодишния MVP на редовния сезон Кендрик Нън. Гардът на Панатинайкос бележи по 19.5 точки на мач. До тях най-много се доближава звездата на Париж Надир Ифи с 19.0.

Саша е в Топ 5 и по овладени отскочили от ринга топки. Той е пети с 6.7 борби средно на мач. Лидер тук е неговият съотборник в Олимпиакос - сръбският център Никола Милутинов, който е със 7.1.

Трябва да се отбележи обаче, че Везенков е №1 по дефанзивни борби към момента с 5.2. Единствено той и нигерийското тежко крило на Цървена звезда Чима Монеке са със средно над 5 борби дотук в турнира, като съотборникът на българския национал Коди Милър-Макинтайър е с 5.1.

Везенков е четвърти по изпълнени фаулове в лигата с 5 средно на двубой. От тях той реализира по 4.4, което прави 88.7% успеваемост и му отрежда 17-о място сред всички играчи. Саша е трети по реализирани фаулове, като пред него са само Майк Джеймс от Монако с 4.8 и споменатият вече Надир Ифи с 4.7.

Що се отнася до стрелбата от игра Везенков е четвърти по реализирани изстрели за две с 4.8. Средно на мач той опитва по 7.6 стрелби за две точки, което му отрежда 13-о място по този показател, а процентът му на ефективност е 63.9 (25-о място).

За три точки Везенков този сезон опитва по 4.4 изстрела средно на двубой, като реализира по 1.8 за малко под 40% - 39.4%.

Родният ас е изиграл 30 мача до момента през сезона в турнира, като е бил в стартовата петица във всеки един от тях (дели 14-о място по този показател).

На фона на всичко това не е случайно, че Саша е в Топ 10 и по изиграни минути средно на мач - осмо място с 28.36. Тук лидер е друг български национал - Коди Милър-Макинтайър, с 30.4 мин. Гардът на Цървена звезда е и лидер по асистенции със 7.2.

Заб. Данните са преди изиграването на мача между Баскония и Цървена звезда в сряда вечерта.

Следвай ни:

