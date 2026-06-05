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  4. В Сърбия: Партизан взе решение за треньора си

В Сърбия: Партизан взе решение за треньора си

  • 5 юни 2026 | 16:00
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В Сърбия: Партизан взе решение за треньора си

Ръководството на Партизан изглежда е взело решение относно бъдещето на наставника си Жоан Пеняроя. Според сръбското издание Mozzart Sport, клубът е постигнал споразумение с испанския специалист за удължаване на контракта му до края на сезон 2027/28.

Пеняроя пристигна в Партизан по средата на сезона, след като легендарният треньор Желко Обрадович напусна поста си.

Първоначално испанецът подписа договор до края на сезон 2026/27. Още тогава обаче се твърди, че ръководството на Партизан е искало да го обвърже до 2028 г., но самият треньор е отхвърлил идеята, заявявайки, че ще има време за нови преговори и евентуално удължаване на по-късен етап.

Пеняроя се сблъска със сериозни трудности през първите си месеци начело на отбора, като тимът допусна няколко тежки поражения в този период.

Партизан завърши на 15-о място в Евролигата с баланс от 16 победи и 22 загуби, отпадна изненадващо на полуфиналите в сръбското първенство и към момента изостава с 0-1 във финалната серия на Адриатическата лига срещу Дубай.

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Снимки: Imago

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