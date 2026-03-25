Саша Везенков - магнит за MVP отличия

Александър Везенков е не само голямата звезда на гръцкия гранд Олимпиакос. 30-годишното българско крило на Олимпиакос е един от водещите играчи и едно от лицата на Евролигата в последните години.

Саша не спира да се доказва и този сезон отново е главен претендент за престижното звание MVP на редовния сезон. Миналата година тази награда отиде в ръцете на американския гард на Панатинайкос Кендрик Нън, въпреки че Везенков заслужаваше не по-малко приза. Сега, предвид изявите и постоянството на българския ас, както и класирането броени кръгове преди края на редовния сезон, е трудно да си представим, че друг играч ще бъде предпочетен пред родния национал за това индивидуално отличие.

Еуфория за билети за визитата на Везенков от Евролигата в България

И като стана дума за най-полезен играч, независомо дали говорим за Евролигата или друго състезание, Везенков сякаш вече се е превърнал в магнит за този вид награда, без значение дали става дума за мач, кръг, месец или дори година.

А че Саша е една от най-най-големите звезди в най-силното баскетболно клубно първенство в света след НБА, става съвсем ясно дори само ако погледнем неговия профил в официалния сайт на Евролигата. Там са изброени индивидуалните му постижения и за да се запознае човек с всички тях, трябва да "скролва" с компютърната мишка или с пръст.

Разбира се, отличието с най-голяма тежест във визитката на българина е наградата MVP на Евролигата за сезон 2022/23. Тогава Саша изведе Олимпиакос до директната битка за трофея срещу Реал Мадрид, в който отбеляза 29 точки и регистрира коефициент на полезно действие (КПД) от 34 - и двете постижения бяха изравнен рекорд на финал в Евролигата. За съжаление, кошът в самия край на "бялата" легенда Серхио Люл отне на Везенков, поне временно, мечтата за жадувания трофей, който тази година му пожелаваме най-сетне да грабне в ръце.

Везенков е избиран три пъти в идеалния отбор на Евролигата - през сезони 2021/22, 2022/23, 2024/25. През 2023 година Саша заслужи и трофея на името на Алфонсо Форд за топреализатор на турнира. През 2025 година пък той спечели първото издание на наградата MVP на плейофите в Евролигата - още едно постижение, с което нашият сънародник може да се гордее.

Пет пъти Везенков е бил избиран за MVP на месеца в Евролигата - през февруари 2022, ноември 2022, февруари 2023, януари 2025 и януари 2026 г. Саша има и 17 приза за най-полезен играч на кръга в Евролигата - само с 2 по-малко от рекордьора по този показател Шейн Ларкин.

През сезон 2024/25 Везенков регистрира и най-високия КПД в лигата - 23.7, а сега отново е убедителен лидер в тази категория с 23.4.

В Гърция Везенков е четирикратен MVP на местното първенство, двукратен MVP на Финалите и има три шампионски титли с Олимпиакос. Три пъти става топреализатор на гръцкото първенство, а освен това три пъти е носител на Суперкупата на Гърция и два пъти на Купата на страната.

С предишния си европейски отбор Барселона Везенков печели по веднъж Купата и Суперкупата на Испания.

Това са само част от рекордите и постиженията на Саша, който през 2022 година бе и главно действащо лице в състава на българския национален отбор, който взе участие на ЕвроБаскет 2022.

Ето какъв играч чакаме да видим в София на 9 април, когато играещият у нас домакинските си мачове в Евролигата тим на Апоел Тел Авив ще приеме Олимпиакос в двубой от предпоследния 37-и кръг на турнира.

