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Световен шампион се завръща в Евролигата

  • 5 юни 2026 | 16:32
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Световен шампион се завръща в Евролигата

Германският национал Йоханес Тийман се готви да се прибере у дома. Според информация на BasketNews, опитният баскетболист е в заключителна фаза на преговорите за дългосрочен контракт с Байерн Мюнхен.

32-годишният център-тежко крило прекара последните два сезона в Япония с екипа на Гунма Крейн Фъндърс. Там той записа средни показатели от 11.4 точки, 6 борби и 2.7 асистенции, играейки за един от водещите отбори в лигата.

Тийман притежава и богат опит в Евролигата, натрупан в рамките на пет сезона с АЛБА Берлин.

В последната си кампания в турнира през сезон 2023-24 г., универсалният баскетболист постигна средно по 12.7 точки, 5.2 борби, 1.9 асистенции и коефициент на полезно действие 16.4 за 25 минути на мач.

Освен на клубно ниво, Тийман е ключова фигура в най-успешния период в историята на германския баскетбол.

Той помогна на Бундестима да спечели титлата на Световното първенство през 2023 г., златото на ЕвроБаскет 2025 и бронзов медал от ЕвроБаскет 2022.

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Снимки: Imago

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