Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

  • 3 апр 2026 | 12:37
Над 7000 билета за мегасблъсъка от Евролигата между Апоел Тел Авив и Олимпиакос в “Арена София” на 9 април вече са продадени, научи Sportal.bg. Срещата е от предпоследния 37-и кръг на най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент.

Както е известно, израелският тим играе на българска земя домакинските си срещи в Евролигата. В четвъртък воденият от Димитрис Итудис тим прие в нашата столица и надви след страхотна битка другия гръцки гранд - Панатинайкос.

Епична битка и голяма победа на Апоел срещу Панатинайкос в "Арена София"
Два дни преди голямото събитие в родния баскетбол, което ще даде на българските фенове уникалната възможност да гледат на живо изявите на Александър Везенков, Апоел приема и друго голямо име в европейския баскетбол - Фенербахче - действащия шампион в турнира и лидер в класирането.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!
Мачовете на Апоел с Фенербахче и Олимпиакос ще бъдат и със сериозен залог, тъй като до края на редовния сезон на Евролигата остават съвсем малко срещи и именно тези решаващи сблъсъци ще определят кой къде точно ще завърши в подреждането и в битката за домакинско предимство в плейофите, започващи по-късно този месец.

Билети за супердвубоя между Апоел Тел Авив и Олимпиакос можете да закупите ТУК!

Снимки: Imago

Още от Евролига

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 886
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9481
  • 5
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1869
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1951
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3587
  • 0
Валенсия доближи плейофите в Евролигата след мощна победа в Италия

  • 3 апр 2026 | 23:30
  • 1024
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 56268
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 209746
  • 861
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 335
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 38624
  • 22
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 1184
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 15978
  • 4