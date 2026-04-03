Билетите за супершоуто с участието на Везенков в "Арена София" се продават като топъл хляб

Над 7000 билета за мегасблъсъка от Евролигата между Апоел Тел Авив и Олимпиакос в “Арена София” на 9 април вече са продадени, научи Sportal.bg. Срещата е от предпоследния 37-и кръг на най-престижното баскетболно клубно състезание на Стария континент.

Както е известно, израелският тим играе на българска земя домакинските си срещи в Евролигата. В четвъртък воденият от Димитрис Итудис тим прие в нашата столица и надви след страхотна битка другия гръцки гранд - Панатинайкос.

Два дни преди голямото събитие в родния баскетбол, което ще даде на българските фенове уникалната възможност да гледат на живо изявите на Александър Везенков, Апоел приема и друго голямо име в европейския баскетбол - Фенербахче - действащия шампион в турнира и лидер в класирането.

Мачовете на Апоел с Фенербахче и Олимпиакос ще бъдат и със сериозен залог, тъй като до края на редовния сезон на Евролигата остават съвсем малко срещи и именно тези решаващи сблъсъци ще определят кой къде точно ще завърши в подреждането и в битката за домакинско предимство в плейофите, започващи по-късно този месец.

Снимки: Imago