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Реал Мадрид потвърди участието си в Евролигата

  • 4 юни 2026 | 13:55
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Реал Мадрид потвърди участието си в Евролигата

Реал Мадрид се ангажира да продължи участието си в Евролигата и през сезон 2026/2027, съобщава испанският вестник AS. Решението на клуба е очаквано, като гарантира, че всички 13 клуба акционери ще останат част от най-престижния европейски клубен турнир по баскетбол на Стария континент, на фона на настоящите планове за създаване на нова лига от най-високо ниво, наричана НБА Европа.

Финалистът от приключилия сезон 2025/2026 Реал Мадрид беше последният клуб, който трябваше да поднови договора си преди крайния срок 30 юни.

Едновременно с това, европейският баскетбол се подготвя за голяма промяна с текущите планове на НБА в партньорство с Международната федерация ФИБА. Новата организация си е поставила за цел да стартира през 2027 година.

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Снимки: Imago

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