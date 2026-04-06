Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  Румъния
  Лекарите планират да поставят на Луческу система за механична поддръжка на кръвообращението

Лекарите планират да поставят на Луческу система за механична поддръжка на кръвообращението

  • 6 апр 2026 | 22:01
  • 228
  • 0
Лекарите планират да поставят на Луческу система за механична поддръжка на кръвообращението

На румънския специалист Мирча Луческу може да се наложи поставянето на система за механична поддръжка на кръвообращението. Това съобщи "Gazeta Sporturilor", като цитира официално изявление от Университетската болница в Букурещ относно здравословното състояние на Луческу.

Опитният треньор беше хоспитализиран, след като състоянието му се влоши по време на тренировка на румънския национален отбор. Лекарите му поставиха диагноза остър инфаркт на миокарда. Вчера състоянието му се влоши допълнително и той беше въведен в изкуствена кома.

Влошило се е състоянието на Мирча Луческу
Влошило се е състоянието на Мирча Луческу

„Днес се проведе медицински консилиум с участието на екипите, ангажирани с лечението на Мирча Луческу (кардиология, реанимация, кардиохирургия, хематология), заедно с румънски кардиолог, работещ във Франция, по молба на семейството. На срещата присъстваха и близките на пациента“, се казва в съобщението на болницата.

„Към момента е взето решение да се продължи със започнатото лечение, като се следи неговата ефективност. Утре ще бъде направена нова оценка на състоянието на пациента и ще се обсъди възможността за инвазивна интервенция, а именно поставяне на система за механична поддръжка на кръвообращението (ЕКМО)“, се допълва в изявлението.

Мирча Луческу претърпя инфаркт
Мирча Луческу претърпя инфаркт

ЕКМО (екстракорпорална мембранна оксигенация) е инвазивен метод за насищане на кръвта с кислород извън тялото при тежка остра дихателна недостатъчност. В кардиологията тази технология се прилага при остра сърдечна недостатъчност и за поддържане на жизнените функции по време на операции на отворено сърце с апарат за изкуствено кръвообращение.

Следвай ни:

Снимки: Imago

