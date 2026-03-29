Мирча Луческу откаран по спешност в болница, след като припадна на тренировка

Селекционерът на Румъния Мирча Луческу (80 г.) е откаран по спешност в болница, след като е припаднал по време на тренировка на националния отбор, съобщава gsp.ro. Състоянието на „Ил Луче“ е стабилно, но той е бил откаран в болница за допълнителни изследвания. Селекционерът е припаднал по време на тренировката, а членовете на щаба незабавно са му оказали първа помощ. Източници от Румънската футболна федерация дори говорят за сърдечен арест.

Според Румънската футболна федерация, на Луческу, който имаше медицински проблеми от началото на годината, „му е прилошало по време на техническата среща преди последната тренировка преди заминаването за Словакия“. Медицинският щаб му е оказал първа помощ, преди два екипа на SMURD да пристигнат на мястото след обаждане на 112.

„За да се елиминира всякакъв риск, Мирча Луческу е транспортиран в болнично заведение в столицата за обстойни изследвания и специализирано наблюдение“, съобщиха още от федерацията.

#Romania National Team’s coach Mircea #Lucescu has been taken to the hospital by an ambulance after collapsing in training today. Romanian FA says he's now in stable condition as reported by @Emishor. Stay Strong Coach! 🙏💪 pic.twitter.com/WwcheEITXJ — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 29, 2026

В този контекст, е много малко вероятно селекционерът да пътува за Словакия, където националният отбор трябва да изиграе приятелски мач във вторник вечерта. Това щеше да бъде последният мач от мандата на опитния треньор. Заминаването е насрочено за тази вечер, 18:00 часа. Информацията към този час е, че делегацията ще замине без селекционера. „Шокирани сме“, е съобщението от Румънската футболна федерация.

През първите месеци на годината Мирча Луческу е бил хоспитализиран няколко пъти. През февруари той замина в чужбина за второ мнение относно здравословното си състояние, а решението, взето впоследствие заедно с ръководството на Румънската футболна федерация, е било да продължи сътрудничеството за баража за класиране за Световното първенство.

Преди баража с Турция, в интервю за The Guardian, Луческу призна, че би се оттеглил, ако е имало алтернативен треньор, който да ръководи националния отбор, аргументирайки се, че не е „в най-добра форма“: „Когато лекарите ми казаха, че мога да продължа да тренирам, се съсредоточих върху това, което трябваше да направя за Румъния. Разговарях с Федерацията и те ми казаха, че не могат да намерят решение за тази ситуация. Не съм в най-добра форма, така че бих се оттеглил, ако имаше друга налична опция“.

