Мирча Луческу разкри защо е загубил съзнание

Селекционерът на Румъния Мирча Луческу обясни защо е загубил съзнание по време на тренировка.

„Много се ядосах, когато започнах да анализирам мача с Турция, въпреки че бяха минали три дни. Бях в състояние на нервност, гадеше ми се. Струваше ми се, че вече не мога да дишам нормално“, заяви Луческу.

„В никакъв случай не съм получавал сърдечен арест, защото видях, че някои хора писаха за това“, подчерта той.

„Допуснахме няколко грешки... И в решаващ момент не можеш да се отнасяш така към играта... Това не трябва да се допуска... Ето защо днес бях толкова ядосан“, цитира думите на Луческу изданието Golazo.

По-рано беше съобщено, че състоянието на наставника на румънския национален отбор се е влошило и специалистът е бил хоспитализиран по спешност.

Снимки: Gettyimages