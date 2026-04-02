Мирча Луческу приключи периода си като селекционер на Румъния

Румънската футболна федерация обяви на официалната си страница днес, че Мирча Луческу е приключил мандата си като селекционер на националния отбор.

Под негово ръководство Румъния проведе изключителна кампания в Лигата на нациите, в резултат на която националният отбор на страната си осигури място в плейофите за Световното първенство, които се играха в края на миналия месец. Неговият баланс на пейката на националния тим през този период включва 11 победи, едно равенство и шест загуби. За 80-годишния Луческу това беше край на неговия втори период начело на тима, но здравословни проблеми го съпътстваха през цялото време. Преди мача с Турция той дори колабира на терена по време на тренировка.

Първият му мандат, в началото на 80-те години на миналия век, остава исторически момент за румънския футбол: под ръководството на Луческу Румъния се класира за Европейското първенство през 1984 година, първото участие на отбора във финален европейски турнир. През 2024 година след много години се върна за втори път и успя да заведе страната си до баражите за участие на Мондиал 2026, но още в първия кръг там отстъпи на Турция.

„Мирча Луческу прие това предизвикателство, дойде и даде всичко за Румъния, демонстрирайки безгранична страст и всеотдайност. Чрез неуморните си усилия и всеотдайност, проявявана във всеки един момент, той показа какво означава истинска любов към националния отбор и към футбола, като по този начин спечели уважението и благодарността ни на всички любители на футбола“, каза Разван Бурляну, президент на Румънската футболна федерация.

Кариерата на Луческу във футбола продължава повече от 60 години, а в различни етапи от живота си е тренирал отбори като Пиза, Бреша, Реджана и Интер в италианската Серия "А", турските грандове Галатасарай и Бешикташ, както и украинските Динамо (Киев) и Шахтьор (Донецк). Очакванията са на мястото му като национален селекционер да бъде назначен най-успешният румънски футболист изобщо Георге Хаджи. Той ще има на разположение два мача през юни, след което през есента ще води националния отбор на страната в турнира на УЕФА Лига на нациите.

Снимки: Gettyimages