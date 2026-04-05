Влошило се е състоянието на Мирча Луческу

Състоянието на Мирча Луческу се е влошило през изминалата нощ. 80-годишният бивш селекционер на Румъния е настанен в интензивното отделение на Университетската болница в Букурещ и е поставен в медикаментозна кома. Преди два дни, само часове преди да напусне болницата след неразположението от миналата неделя по време на техническа среща преди тренировка, той е получил инфаркт.

За да спасят треньора са били необходими три реанимационни процедури. Съобщава се, че Луческу е претърпял и втори сърдечен удар, след който отново е бил успешно реанимиран.

Луческу настоя да бъде на резервната скамейка за полуфиналния плейоф за Световното първенство, който впоследствие Румъния загуби от Турция.

