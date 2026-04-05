  Влошило се е състоянието на Мирча Луческу

  • 5 апр 2026 | 15:50
Състоянието на Мирча Луческу се е влошило през изминалата нощ. 80-годишният бивш селекционер на Румъния е настанен в интензивното отделение на Университетската болница в Букурещ и е поставен в медикаментозна кома. Преди два дни, само часове преди да напусне болницата след неразположението от миналата неделя по време на техническа среща преди тренировка, той е получил инфаркт.

За да спасят треньора са били необходими три реанимационни процедури. Съобщава се, че Луческу е претърпял и втори сърдечен удар, след който отново е бил успешно реанимиран.

Луческу настоя да бъде на резервната скамейка за полуфиналния плейоф за Световното първенство, който впоследствие Румъния загуби от Турция.

Мирча Луческу приключи периода си като селекционер на Румъния
Ето колко още кредит на доверие има Артета

Ето колко още кредит на доверие има Артета

  • 6 апр 2026 | 05:52
  • 7331
  • 4
Равенство между новаците в Лига 1

Равенство между новаците в Лига 1

  • 6 апр 2026 | 03:53
  • 1057
  • 0
Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

  • 6 апр 2026 | 02:51
  • 433
  • 0
Метц и Нант не си вкараха

Метц и Нант не си вкараха

  • 6 апр 2026 | 02:45
  • 448
  • 0
Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

  • 6 апр 2026 | 01:46
  • 2133
  • 1
Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

  • 6 апр 2026 | 01:18
  • 1337
  • 0
Виж всички

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60595
  • 218
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2171
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 458
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 1201
  • 1
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3500
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19209
  • 4