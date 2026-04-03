Мирча Луческу претърпя инфаркт

  • 3 апр 2026 | 16:14
Ден след като се оттегли от поста си на треньор на румънския национален отбор, Мирча Луческу претърпя инфаркт, съобщи вестник Libertatea, позовавайки се на изявление от Университетската болница в Букурещ.

„Тази сутрин пациентът претърпя остър инфаркт. Той беше откаран в спешното отделение и „веднага получи необходимите медицински и терапевтични грижи в съответствие със стандартните протоколи. Състоянието му в момента е стабилно и е под внимателно наблюдение от специалисти“, се казва в изявлението.

Луческу „е в болницата, лекуван за тежка сърдечна аритмия, откакто колабира по време на тренировка „миналата неделя“.  Инцидентът се е случил по време на последната тренировка преди отбора да замине за загубата с 0:2 от Словакия във вторник. В четвъртък Румънската футболна федерация заяви в изявление, че Луческу е подал оставка като треньор на националния отбор.

Ето колко още кредит на доверие има Артета

