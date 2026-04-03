Мирча Луческу претърпя инфаркт

Ден след като се оттегли от поста си на треньор на румънския национален отбор, Мирча Луческу претърпя инфаркт, съобщи вестник Libertatea, позовавайки се на изявление от Университетската болница в Букурещ.

„Тази сутрин пациентът претърпя остър инфаркт. Той беше откаран в спешното отделение и „веднага получи необходимите медицински и терапевтични грижи в съответствие със стандартните протоколи. Състоянието му в момента е стабилно и е под внимателно наблюдение от специалисти“, се казва в изявлението.

Луческу „е в болницата, лекуван за тежка сърдечна аритмия, откакто колабира по време на тренировка „миналата неделя“. Инцидентът се е случил по време на последната тренировка преди отбора да замине за загубата с 0:2 от Словакия във вторник. В четвъртък Румънската футболна федерация заяви в изявление, че Луческу е подал оставка като треньор на националния отбор.