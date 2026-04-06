Рома загуби основен защитник поне за два мача

Защитникът на Рома Джанлука Манчини е с контузия в десния си адуктор, както са показали днешните му медицински прегледи, съобщава „Скай Спорт“.

Италианският национал получи травмата при тежката загуба на „вълците“ с 2:5 от Интер, заради което беше принудително заменен още след края на първото полувреме, в което успя да се разпише за своя тим. Очакванията са той да се възстановява 2-3 седмици. Това означава, че Манчини със сигурност ще пропусне мачовете с Пиза и Аталанта. Целта е да е готов за двубоя с Болоня на 25 април, а в противен случай може да се завърне за срещата с Фиорентина от 35-ия кръг на Серия "А".

Бранителят, който този месец ще навърши 30 години, е сред основните играчи в състава на Джан Пиеро Гасперини, като през настоящия сезон има общо 39 мача с два гола и две асистенции.

Снимки: Gettyimages