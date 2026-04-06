Комо разочарова срещу Удинезе и даде надежди на Ювентус

Отборът на Комо, който се е устремил към участие в Шампионската лига, прекъсна страхотната си победна в Серия “А” след неочаквано нулево равенство с Удинезе на “Блуенерджи Стейдиъм”. Тимът на Франсеск Фабрегас направи твърде малко в предни позиции и логично не успя да запише шести пореден успех в шампионата. Това ще даде възможност на Ювентус да се доближи само на точка от четвъртото място, ако по-късно днес “бианконерите” победят Дженоа. Все пак за Комо това бе осми пореден двубой без загуба във всички турнири. Удинезе вече е на две точки от първата половина на таблицата.

Двата отбора създадоха само по едно реално голово положение, но удар на Дзаниоло в 82-рата минута бе отклонен в последния момент от Кемпф, а малко по-късно Войвода стреля на сантиметри над напречната греда, след като бе останал очи в очи с Окойе.

Комо игра вяло и Фабрегас се опита да промени това с тройна смяна след час игра. Гостите пробваха да наложат натиск едва в последните минути, но не успяха да оправдаят ролята си на фаворит в този сблъсък, който закономерно завърши без попадение.

Следвай ни:

Снимки: Imago