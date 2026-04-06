Комо разочарова срещу Удинезе и даде надежди на Ювентус

Комо разочарова срещу Удинезе и даде надежди на Ювентус

Отборът на Комо, който се е устремил към участие в Шампионската лига, прекъсна страхотната си победна в Серия “А” след неочаквано нулево равенство с Удинезе на “Блуенерджи Стейдиъм”. Тимът на Франсеск Фабрегас направи твърде малко в предни позиции и логично не успя да запише шести пореден успех в шампионата. Това ще даде възможност на Ювентус да се доближи само на точка от четвъртото място, ако по-късно днес “бианконерите” победят Дженоа. Все пак за Комо това бе осми пореден двубой без загуба във всички турнири. Удинезе вече е на две точки от първата половина на таблицата.

Двата отбора създадоха само по едно реално голово положение, но удар на Дзаниоло в 82-рата минута бе отклонен в последния момент от Кемпф, а малко по-късно Войвода стреля на сантиметри над напречната греда, след като бе останал очи в очи с Окойе.

Комо игра вяло и Фабрегас се опита да промени това с тройна смяна след час игра. Гостите пробваха да наложат натиск едва в последните минути, но не успяха да оправдаят ролята си на фаворит в този сблъсък, който закономерно завърши без попадение.

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

Напрежение в Севиля: маскирани фенове заляха отбора с обиди и смъртни заплахи, наложи се намеса на полицията

  • 6 апр 2026 | 11:38
  • 1168
  • 0
Раздяла с осем играчи ще помогне на Манчестър Юнайтед за една от големите трансферни цели

Раздяла с осем играчи ще помогне на Манчестър Юнайтед за една от големите трансферни цели

  • 6 апр 2026 | 11:29
  • 7001
  • 0
Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона

Нов залп от Атлетико Мадрид по съдиите от мача с Барселона

  • 6 апр 2026 | 11:11
  • 5827
  • 19
Жребият за полуфиналите на ФА Къп размина големите фаворити

Жребият за полуфиналите на ФА Къп размина големите фаворити

  • 6 апр 2026 | 10:43
  • 8551
  • 5
От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

От Манчестър Сити потвърдиха, че капитанът си тръгва

  • 6 апр 2026 | 09:56
  • 7774
  • 1
Наполи и Милан в пряк спор за второто място

Наполи и Милан в пряк спор за второто място

  • 6 апр 2026 | 06:41
  • 3854
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

  • 6 апр 2026 | 16:00
  • 348
  • 1
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 15143
  • 38
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 9879
  • 15
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 11038
  • 19
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 6701
  • 6
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 3917
  • 5