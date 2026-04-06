  3. Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

В днешния 6 април (понеделник) от 19:00 часа българско време Ювентус посреща Дженоа в мач от 31-вия кръг на италианската Серия А. За домакините залогът е огромен – в момента те заемат пето място в класирането с актив от 54 точки, само на три зад четвъртия Комо. Всяка грешка до края на кампанията може да се окаже фатална за амбициите на „Старата госпожа“ за участие в най-престижния европейски клубен турнир.

Ювентус влиза в двубоя след равенство 1:1 като гост на Сасуоло в последния кръг. Въпреки това, формата на тима на собствен терен остава стабилна, като в последните си пет мача във всички турнири те записаха три победи, включително убедителното 4:0 над Пиза и успеха в реванша от Шампионската лига срещу Галатасарай с 3:2. От друга страна, Дженоа заема 14-а позиция в таблицата с 33 точки. „Грифоните“ редуват силни с по-слаби изяви, като в последния си мач отстъпиха пред Удинезе с 0:2, но преди това успяха да запишат важни победи над Верона и Рома.

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети определи предстоящия сблъсък като първия от „осемте финала“ до края на сезона. „Трябва да сме готови да дадем най-доброто от себе си, нямаме право на грешки“, заяви той в навечерието на мача. Интересен акцент е срещата му с Даниеле Де Роси, който води Дженоа. Спалети не скри симпатиите си към своя опонент, наричайки го „едно от моите футболни деца“ от периода им в Рома. Де Роси, от своя страна, ще се надява да изненада своя ментор, въпреки че статистиката не е на негова страна.

Традицията в последните години е твърдо в полза на Ювентус. „Бианконерите“ спечелиха последните три срещи между двата отбора, без да допуснат гол (1:0, 1:0 и 3:0). Душан Влахович се превърна в истинско острие срещу генуезците, отбелязвайки три попадения в тези двубои. За предстоящия мач обаче Влахович остава под въпрос за титулярното място поради непълна фитнес форма, което може да отвори вратата за Джереми Бога като „фалшива деветка“. Дженоа също има своите проблеми, като Лео Остигард, който има 5 гола през сезона, ще бъде ключова фигура в защитата, опитвайки се да спре набезите на Кенан Йълдъз и Франсиско Консейсао.

