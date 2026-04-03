Фабрегас получи признание, след като вкара Комо в топ 4 на Серия "А"

Наставникът на Комо Сеск Фабрегас беше определен за най-добър треньор в Серия "А" за месец март.

За младия специалист това е общо трети подобен приз, след като беше награден и в двата последни месеца на миналия сезон. През март Фабрегас изведе Комо до четвъртото място в италианския елит, благодарение на четирите поредни шампионатни победи над Лече (3:1), Каляри (2:1), Рома (2:1) и Пиза (5:0).

With a 100% record in March, Como's Cesc Fabregas is the Philadelphia Coach of the Month for March 👏 pic.twitter.com/mP2uf6tw6v — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 3, 2026

“Сеск Фабрегас е моторът на проекта, който революционизира Комо, извеждайки го на крачка от Шампионската лига с четири победи в четири мача. Един треньор, който оставя следа в италианското първенство. Фабрегас е лидер не само заради трофеите си като играч, но най-вече заради интерпретацията му на ролята на модерен наставник, винаги търсещ атрактивната игра. Неговата философия е ясна: висока преса, запълване на пространствата и търсене на вертикалност. Резултатът? Комо е отборът с най-добра защита и втората най-добра атака в първенството: перфектен баланс между нападение и отбрана. Фабрегас ангажира своите играчи, създавайки силно чувство на принадлежност и доверие. Лидер, който не прави компромиси и води Комо към постигането немислими досега цели”, засипа го с похвали изпълнителният директор на Серия "А" Луиджи Де Сиерво.

Наградата за Играч на месеца отиде при крилото на Ювентус Жереми Бога, който се разписа по веднъж при ремито 3:3 с Рома и победите с 4:0 над Пиза и с 1:0 над Удинезе. Така той се пребори за мартенския приз в конкуренцията на Кийнън Дейвис (Удинезе), Анастасиос Дувикас (Комо), Еван Ндика (Рома), Страхиня Павлович (Милан) и Джовани Симеоне (Торино).

Available now on #FC26#POTM #SerieA @easportsfcit pic.twitter.com/0rDWQYM5Rl — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 2, 2026

“Жереми Бога направи огромно въздействие върху нашето първенство, вкарвайки три гола в четири мача за едва 230 мача, с което убеди феновете на Серия "А" да го изберат за техния Играч на месеца за март. Връщайки се в Италия през януари след периода си в Ница, Бога веднага реагира, заемайки все по-голямо място в атаката на Ювентус. Той се предостави на разположение, вкарвайки голове, които донесоха ценни точки на “бианконерите” в битката им за място в Шампионската лига. Скоростта и непредсказуемостта винаги са му били запазена марка. Лучано Спалети определено ще може да разчита на допълнително оръжие в атакуващия си арсенал за този вълнуващ край на сезона”, коментира Де Сиерво.

Kenan Yildiz is the Rising Star of the Month for March! ⭐️ pic.twitter.com/eFKwSCgTNQ — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 1, 2026

Другите две месечни награди също станаха притежание на представители на Ювентус. Кенан Йълдъз беше избран за най-добър играч до 23 години, а Франсиско Консейсао беше обявен за автор за най-красивия гол за изпълнението си срещу Рома.

Снимки: Gettyimages