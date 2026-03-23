Шампионска победа за Порто в Брага

Порто постигна трудна и много важна победа при гостуването си на Брага. "Драконите" направиха обрат в последните 20 минути и се наложиха с 2:1, като по този начин запазиха преднината си от 7 точки пред шампиона Спортинг (Лисабон). Отборът на Франческо Фариоли обаче е изиграл един мач повече.

В средата на седмицата и двата отбора се класираха за 1/4-финалите в Лига Европа. Порто елиминира Щутгарт, а Брага се справи с Ференцварош. До почивката никой от съперниците не нанесе точен удар, но в началото на втората част домакините излязоха напред с гол от дузпа на Родриго Саласар.

Фариоли предприе двойна смяна и един от футболистите, които се появиха от пейката - Вилиам Гомеш, изравни в 69-ата минута. Бразилският нападател завърши перфектна контра на "драконите" и опъна мрежата отблизо след подаване на Оскар Пиетужевски.

В 80-ата минута Секо Фофана донесе така важните три точки на Порто. Бившият футболист на Рен се оказа на точното място след лошо изчистване на защитник в червено и с плътен удар разстреля Лукаш Хорничек.

Спортинг имаше много по-лесна задача срещу средняка Алверка. "Зелено-белите" поведоха до почивката с попадение на Педро Гонсалвеш, а през второто полувреме Луис Суарес и Жени Катамо убиха интригата, преди Марко Милованович да върне един гол. В края Педро Гонсалвеш оформи убедителния успех на Спортинг.

В друга среща от 27-ия кръг Ещорил загуби у дома от Рио Аве с 1:2.

Снимки: Imago