  3. Спортинг поднови кампанията в Португалия с победа в голово шоу

Спортинг поднови кампанията в Португалия с победа в голово шоу

  • 4 апр 2026 | 01:41
Спортинг поднови кампанията в Португалия с победа в голово шоу

Отборът на Спортинг (Лисабон) изигра първия си шампионатен мач след края на паузата за националните отбори и победи с 4:2 тима на Санта Клара в среща от 28-ия кръг на Лига Португал. Благодарение на победата “лъвовете” се доближиха на четири точки от лидера Порто, който тепърва ще изиграе своя мач от кръга срещу Фамаликао в днешния 4 април (събота) от 22:30 часа българско време. Санта Клара от своя страна не успя да се отдалечи от “опасната зона” и към момента води с шест точки спрямо тройката на дъното.

Гостите от Санта Клара дадоха началото на головото шоу и Клисман откри резултата в 3-тата минута, а в средата на полувремето домакините възстановиха равенството в 22-рата минута след точно изпълнена дузпа от Педро Гонсалвеш. В 39-ата минута Даниел Браганса направи пълен обрат, а в 42-рата минута Тринкао даде стабилен аванс на шампионите.

Дълго време след почивката резултатът остана непроменен, като влизането за гостите на Гонсало Пасиенсия, който смени Луиш Фернандо четвърт час преди края, раздвижи нещата на терена и същият играч в 82-рата минута вкара нов гол. Той обаче бе отменен след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР заради нарушение. Все пак той успя да реализира редовно попадение в 89-ата минута, но то не даде необходимия импулс за частичен обрат и в 5-ата минута на добавеното време Рафаел Нел вкара за Спортинг четвърти гол и оформи крайния резултат.

Успехът бе важен за самочувствието на “лисабонските лъвове”, които идната седмица на 7 април (вторник) ще приемат на “Жозе Алвеладе” тима на Арсенал в първи 1/4-финал от Шампионската лига. През уикенда пък предстои визита на Ещрела Амадора на 11 април (събота), като в същия ден Санта Клара ще приеме Рио Аве.

