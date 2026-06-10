Кой ще спечели Мондиал 2026 - ето мнението на Sportal.bg

Кой ще спечели световното първенство в САЩ, Мексико и Канада? Кой ще стане голмайстор на турнира? Кой ще бъде разочарованието на шампионата? На тези три въпроса отговори част от екипа на Sportal.bg.

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Испания и Франция са двата отбора с най-много гласове за световната титла. За голмайсторския приз възелът е заплетен по същия начин между Лионел Меси и Хари Кейн. Предлагаме на вашето внимание нашите прогнози преди старта на най-големия футболен форум.

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