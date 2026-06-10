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Кой ще спечели Мондиал 2026 - ето мнението на Sportal.bg

  • 10 юни 2026 | 20:21
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Кой ще спечели Мондиал 2026 - ето мнението на Sportal.bg

Кой ще спечели световното първенство в САЩ, Мексико и Канада? Кой ще стане голмайстор на турнира? Кой ще бъде разочарованието на шампионата? На тези три въпроса отговори част от екипа на Sportal.bg.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Испания и Франция са двата отбора с най-много гласове за световната титла. За голмайсторския приз възелът е заплетен по същия начин между Лионел Меси и Хари Кейн. Предлагаме на вашето внимание нашите прогнози преди старта на най-големия футболен форум.

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