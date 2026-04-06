Жордао и Кошмара висят за дербито с Левски

Христо Янев няма да може да разчита на Мохамед Брахими в предстоящото гостуване на Монтана. Двубоят на стадион „Огоста“ е в сряда от 18:00 часа. Дясното крило получи петия си жълт картон от началото на сезона при победата с 3:0 над Берое и ще бъде наказан за една среща. Така се изпълниха очакванията, че французинът с алжирски корени ще „изчисти“ картоните преди решителната част от сезона. Както е известно, след гостуването в Монтана за ЦСКА предстои дерби с Левски от последния кръг на редовния дял. След това идва ред на полуфиналите с Лудогорец за Купата на България и плейофите в шампионата.

Лошата новина за ЦСКА след гостуването под Аязмото е, че един от лидерите в отбора Бруно Жордао получи осмия си жълт картон от началото на сезона. При следващо официално предупреждение той ще бъде наказан за две срещи. Това със сигурност би бил сериозен проблем за Христо Янев. С картони виси и централният нападател Сантяго Годой. Той е бил декориран в жълто 4 пъти през кампанията – един с екипа на Берое и три след трансфера в ЦСКА. Той е застрашен от санкция за един мач.