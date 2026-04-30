Росен Крумов: Млади и добри са, но излизаме да ги бием

Едноименният тим на Костинброд ще играе в неделя със Славия II в София. Срещата е от 30-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Посрещаме отбор, съставен от млади момчета. Подготвени и амбицирани да се утвърдят в мъжкия футбол. Позицията им в класирането, показва, че се представят добре. Ние сме по-опитни от тях. Само това обаче не е достатъчно да вземем точките. Както винаги ще излезем за победа. Трябва обаче да сме много внимателни, защото дублиращите отбори са коварни“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.