  3. Камата за "хейтърите": Цял ден се чудят какво да правят! Ако им оставим топка и диня, ще вземат динята

  • 5 апр 2026 | 14:26
Най-големият български футболист Христо Стоичков се изказа срещу някои коментари във връзка с мачовете на националния отбор на турнира FIFA Series в Индонезия. Кавалерът на "Златната топка" изрази подкрепа относно работата на националния селекционер Александър Димитров.

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул
"Прочетох много негативни неща. Това са хейтъри, цял ден се чудят какво да правят. Като няма работа, като няма какво да прави, стои ей там - чука и пише. Даже по физическо не се е събличал, даже ако му оставим една топка и една диня, ще вземе динята.

Най-вероятно са такива. Защото не знаят какво е труд, не знаят какво е едни млади момчета да се трудят и да се изграждат като футболисти. Мисля, че Сашо има капацитет да постигне неща, които чакаме от много време", каза Камата пред БНТ.

