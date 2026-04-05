Камата за "хейтърите": Цял ден се чудят какво да правят! Ако им оставим топка и диня, ще вземат динята

Най-големият български футболист Христо Стоичков се изказа срещу някои коментари във връзка с мачовете на националния отбор на турнира FIFA Series в Индонезия. Кавалерът на "Златната топка" изрази подкрепа относно работата на националния селекционер Александър Димитров.

"Прочетох много негативни неща. Това са хейтъри, цял ден се чудят какво да правят. Като няма работа, като няма какво да прави, стои ей там - чука и пише. Даже по физическо не се е събличал, даже ако му оставим една топка и една диня, ще вземе динята.

Най-вероятно са такива. Защото не знаят какво е труд, не знаят какво е едни млади момчета да се трудят и да се изграждат като футболисти. Мисля, че Сашо има капацитет да постигне неща, които чакаме от много време", каза Камата пред БНТ.