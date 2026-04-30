Орела ще разчита на същите футболисти от победата над Добруджа срещу Септември

Старши треньорът на Монтана Атанас Атанасов не направи промяна в групата и ще разчита на същите 20 футболисти от домакинската среща с Добруджа, спечелена с 1:0. Наставникът на монтанци проведе последна тренировка днес на клубната база и след нея отборът замина за София. Мачът със Септември утре на стадиона в столичния кв. „Драгалевци“ е с начален час 17:30.

Орела: Вземем ли мача, ще сме в играта

Групата на Монтана за мача със Септември:



Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Соломон Джеймс, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Радослав Славчев, Томас Азеведо, Ангелос Цингарас, Петър Атанасов, Филип Ежике, Иван Коконов, Борис Димитров, Витиньо, Ибрахима Мухаммад, Умаро Балде.