Янев: Трябва да бъдем по-дисциплинирани и по-постоянни

Наставникът на ЦСКА Христо Янев говори след победата с 3:0 срещу Берое под Аязмото. Специалистът похвали вратаря Фьодор Лапоухов и поиска повече дисциплина от "армейците".

"Берое е много коварен отбор, тук доста отбори изпитват затрудения. Започнахме мача добре, после допуснахме някои ситуации пред вратата ни, Лапоухов ги спаси. През второто полувреме не допускахме брак, имаме неща, върху които трябва да работим, ние ги знаем. Берое е костелив орех, защитават се много агресивно и компактно, трябваше да не им даваме топката толкова лесно.

Трябва да имаме по-голям контрол и търпение. Имаме качество, трябва да покажем повече от нашите сърца, от желанието ни на терена. Трябва да бъдем по-постоянни, по-дисциплинирани и малко повече да вярваме в себе си. Всеки един на терена трябва да бъде лидер", каза бившият национал в Стара Загора.