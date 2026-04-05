Стоичков докарва голям отбор за откриването на "Армията"

Световната футболна легенда Христо Стоичков обяви, че лично се е заел с организацията около откриването на новия стадион "Българска армия". Голмайсторът на Мондиал'94 довери, че ще използва контактите си, за да доведе "отбор, който ще е на нивото на ЦСКА".

"Най-вероятно септември ще бъде открит. Водим преговори с големи отбори и личности, които да дойдат. Има футболисти, които не са идвали в България. Надявам се, че ще доведем отбор, който ще бъде на нивото на ЦСКА", каза Камата пред БНТ.

"Много е трудно, когато нямаш дом, макар че дълго време се трудиш. Благодаря на цялото ръководство на ЦСКА и най-вече на г-н Папазки, без когото нямаше как да стане. Както и на хората, които поеха този ангажимент – Гриша Ганчев, министерството на спорта, общината", добави носителят на "Златната топка".