Чочев: Развалих рекорда на Буфон за сухи мрежи

Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев гостува в подкаста "Код Спорт", където даде едно от редките си интервюта за своята забележителна кариера. Бившият играч на ЦСКА се върна към времето си в Палермо и срещите си на терена с емблематични футболисти като Джиджи Буфон, Франческо Тоти, Андреа Пирло, Пол Погба и Пауло Дибала.

Чочев за първи път разкри как се е стигнало до преминаването му от ЦСКА в Палермо и защо не е отишъл в Монако на мястото на Хамес Родригес.

А защо Ивайло Чочев е трябвало да яде банички преди мач при управлението на Александър Томов при "червените", колко милиона са давали от Наполи за негов трансфер, как му е помогнал Валери Божинов и кой е бил в основата на завръщането му към футбола след тежката контузия – гледайте в епизода.