Лапеня: Показах, че съм готов да бъда титуляр отново

Капитанът на ЦСКА в днешната победа над Берое - Адриан Лапеня, бе доволен от успеха с 3:0 в Стара Загора. Испанецът е радостен, че е успял да се завърне сред титулярните 11 на Христо Янев.

“Започнахме добре в първите минути, но след това не успявахме да стигнем до добри ситуации и да задържаме топката. Берое започна да играе с повече увереност. Имахме някои грешки, които им позволиха да влязат в двубоя. През второто полувреме, когато усетихме нашия ритъм стигнахме до още попадения. Много емоционален момент за мен, защото се трудех за него. Треньорът решава кой да стартира от първата минута, но мисля, че днес показах, че съм готов. Всеки иска да играе, но футболът е такъв. Не ми каза нищо по-специално треньорът като ме направи капитан, защото знае, че съм играч с опит. Нужно ми бе да си върна увереността. Всички се трудим във всеки един ден, за да направим по-труден избора за Христо Янев”, каза Лапеня.