Александров: Дузпата реши мача

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров сподели първите си впечатления след поражението с 0:3 от Лудогорец в мач от 28-ия кръг на efbet Лига.

"През първото полувреме стояхме доста добре. До дузпата бяхме по-добрият отбор. Този излишен шпагат промени целия ни план за мача. Дойдохме, за да победим, но с две контраатаки Лудогорец си реши мача.



През първото полувреме Лудогорец нямаше ситуация. Дузпата реши мача. Всеки мач излизаме за победа. Нищо не се променя. Всеки мач излизаме, за да спечелим трите точки", коментира наставникът на "червените".