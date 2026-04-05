Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  5 апр 2026 | 21:25
  • 60742
  • 218

Лудогорец победи с категоричното 3:0 ЦСКА 1948 в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Квадво Дуа откри резултата от дузпа в 44-ата минута, в началото на втората част Ивайло Чочев удвои, а в края на мача Петър Станич вкара трети гол за крайния резултат.

Играта на двата тима по време на мача не предвещаваше чак толкова голям резултат в полза на домакините, които се възползваха от почти всички положения в своя полза. Гостите от своя страна стояха равностойно в голяма част от срещата, но така и не успяха да стигнат до чисти положения пред Херник Бонман.

"Орлите" се възползваха от грешката на Левски, който не успя да спечели при визитата си на Добруджа - 2:2 и съкрати дистанцията от върха на седем точки. Разградчани са с 59, а тимът от "Герена" е с 66. "Червените" пък остават на трета позиция с 53 точки - една аванс преди ЦСКА.

В първите 15 минути на срещата липсваха чисти положение пред двете врати. Домакините имаха териториално надмощие, но стигнаха само до два неточни удара по посока на вратата на гостите.

Малко преди почивката домакините откриха резултата. Петър Витанов препъна в наказателното поле Йоел Андерсон и след преглед от ВАР съдията посочи бялата точка. Квадо Дуа застана зад топката и не сгреши.

В 55-ата минута Лудогорец стигна до втори гол. Антон Недялков намери добре Чочев в наказателното поле, а той с майсторско изпълнение с левия крак простреля Петър Маринов.

В края на мача дойде и трети гол във вратата на гостите. Андерсон направи сериозен пробив към наказателното поле и след това намери Станич около точката на дузпата и сърбинът без проблеми направи 3:0.

До края на мача темпото спадна и срещата се доиграваше. Така Лудогорец стигна до комфортна победа над един от тимовете, с които ще играе още два пъти в плейофната фаза на шампионата.

ЛУДОГОРЕЦ 3:0 ЦСКА 1948
1:0 Дуа (44-д)
2:0 Чочев (55)
3:0 Станич (83)

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 2. Андерсон, 4. Алмйда, 24. Вердон, 3. Неделев, 26. Калоч, 18. Чочев, 30. Нареси, 14. Станич, 77. Маркус, 9. Дуа

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 96. Гривич, 6. Пархоменко, 21. Двали, 22. Гашевич, 34. Витанов, 8. Манян, 20. Собреро, 23. Кребс, 10. Цонев, 77. Франко

Следвай ни:

