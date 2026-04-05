Интригуващ сблъсък в Разград

Лудогорец и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 19:30 часа, а срещата ще бъде ръководена от главния съдия Стоян Арсов. Този мач се очертава като един от най-важните в края на сезона, тъй като двата отбора се борят за челните позиции в класирането.

Лудогорец заема второто място в класирането с 56 точки след 27 изиграни мача, докато ЦСКА 1948 е трети с 53 точки от същия брой срещи. Разликата от само три точки между двата отбора прави този двубой изключително важен. Разградчани имат по-добра голова разлика с 54 отбелязани и 19 допуснати гола, докато "червените" са реализирали 45 попадения и са допуснали 28. Победа за домакините би увеличила преднината им на 6 точки и би им дала стимул в битката с Левски за първото място.

През паузата "орлите" надделяха над румънския Фарул (Констанца) с 3:2 в контролна среща. Преди това разградчани разгромиха Спартак (Варна) като гост с 5:1, победиха ЦСКА с 3:0, надиграха Монтана като гост с 3:0 и взеха ценни три точки срещу Левски с 1:0. ЦСКА 1948 също демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Лудогорец има предимство с три победи срещу две за ЦСКА 1948. Последната среща между тях се състоя на 27 октомври 2025 г. в efbet Лига, когато ЦСКА 1948 спечели с 5:4 в един изключително резултатен и драматичен двубой. Преди това, на 7 април 2025 г., Лудогорец надделя с 3:1 като гост в мач от efbet Лига.