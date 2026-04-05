Интригуващ сблъсък в Разград

  • 5 апр 2026 | 07:39
Лудогорец и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 19:30 часа, а срещата ще бъде ръководена от главния съдия Стоян Арсов. Този мач се очертава като един от най-важните в края на сезона, тъй като двата отбора се борят за челните позиции в класирането.

Лудогорец заема второто място в класирането с 56 точки след 27 изиграни мача, докато ЦСКА 1948 е трети с 53 точки от същия брой срещи. Разликата от само три точки между двата отбора прави този двубой изключително важен. Разградчани имат по-добра голова разлика с 54 отбелязани и 19 допуснати гола, докато "червените" са реализирали 45 попадения и са допуснали 28. Победа за домакините би увеличила преднината им на 6 точки и би им дала стимул в битката с Левски за първото място.

През паузата "орлите" надделяха над румънския Фарул (Констанца) с 3:2 в контролна среща. Преди това разградчани разгромиха Спартак (Варна) като гост с 5:1, победиха ЦСКА с 3:0, надиграха Монтана като гост с 3:0 и взеха ценни три точки срещу Левски с 1:0. ЦСКА 1948 също демонстрира отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача.

В последните пет сблъсъка между двата отбора Лудогорец има предимство с три победи срещу две за ЦСКА 1948. Последната среща между тях се състоя на 27 октомври 2025 г. в efbet Лига, когато ЦСКА 1948 спечели с 5:4 в един изключително резултатен и драматичен двубой. Преди това, на 7 април 2025 г., Лудогорец надделя с 3:1 като гост в мач от efbet Лига.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

