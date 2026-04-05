Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Звездата на Лудогорец Ивайло Чочев говори след категоричния успех на тима с 3:0 над ЦСКА 1948 в мач от 28-ия кръг на efbet Лига.

"Добра игра и победа. Чувствам се добре. Изпуснах няколко тренировки през седмицата, защото бях болен. През първата част беше трудно. Изправихме се срещу добър отбор с добри футболисти.



През втората част тотално контролирахме мача. От публиката разбрахме, че мачът на Левски е завършил 2:2. Очакват ни тежки и трудни мачове, но ние ще се стремим да побеждаваме", заяви Чочев.