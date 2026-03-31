Лудогорец пусна билетите за двубоя с ЦСКА 1948

Лудогорец съобщи, че вече са в продажба билетите за мача от 28-мия кръг на efbet Лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят ще се играе на 5 април (неделя) от 19:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.
Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч., както и онлайн.
ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия.
В деня на мача (неделя) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 16:00 ч. до началото на срещата.
Цените на билетите за двубоя с ЦСКА 1948 са:
Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 6 евро
Сектор В – блокове 3 и 4 – 10 евро
Сектор Б (Моци) – 5 евро
Сектор Г – 5 евро
Деца и пенсионери ползват 50% намаление.
Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.