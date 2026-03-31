Лудогорец пусна билетите за двубоя с ЦСКА 1948

Лудогорец съобщи, че вече са в продажба билетите за мача от 28-мия кръг на efbet Лига срещу ЦСКА 1948. Двубоят ще се играе на 5 април (неделя) от 19:30 ч. на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

Входни талони могат да се закупят на базата "Гнездо на орли" от 10:00 ч. до 18:00 ч., както и онлайн.

Лудогорец удари румънци в мач с пет гола
Лудогорец удари румънци в мач с пет гола

ВАЖНО: Онлайн билетите трябва да бъдат разпечатани на хартия. 

В деня на мача (неделя) билети ще се продават и на касата на улица "Васил Левски" от 16:00 ч. до началото на срещата.

Цените на билетите за двубоя с ЦСКА 1948 са:

Сектор В – блокове 1,2,5 и 6 – 6 евро
Сектор В – блокове 3 и 4 – 10 евро
Сектор Б (Моци) – 5 евро
Сектор Г – 5 евро

Деца и пенсионери ползват 50% намаление.

Лудогорец напомня, че от всеки продаден билет ще се отделят средства в подкрепа на сдружение "Аз Вярвам и Помагам" и техните каузи за децата на България.

Още от БГ Футбол

Ники Кънчев се сбогува с Боби Михайлов: Спаси ни много пъти, беше достоен съперник с Левски

Красимир Балъков: Загубихме човек, който остави следа

БФС за Борислав Михайлов: Близо две десетилетия работи за утвърждаването на българския футбол както на национално, така и на международно ниво

Ботев (Пд) за Михайлов: Ще остане завинаги в историята със своето златно представяне по време на незабравимото за всички българи лято на 1994 година

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Тъжна вест! Легендарният Боби Михайлов напусна този свят

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Левски със силни думи за Боби Михайлов: Няма да бъдеш забравен никога!

Христо Стоичков скърби за Боби Михайлов

Очаквайте на живо: Лора Христова e поредната звезда в "Гостът на Sportal.bg"

Днес се определят последните участници на Световното

