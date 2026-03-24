ЦСКА 1948 с пети лагер в Банско за сезона, Найденов: ЦСКА Делта Форс се готви да брани Ормузкия проход

ЦСКА 1948 замина за Банско, където ще проведе тренировъчен лагер в периода 24–29 март.

Подготовката се осъществява в паузата за националните отбори, като тимът ще използва времето за интензивна работа и оптимално възстановяване преди подновяването на шампионата.

Това е пети лагер на “червените” в зимния курорт през настоящия сезон. Те се готвят там по време на всяка пауза за националните отбори.

По този повод основният спонсор на клуба Цветомир Найденов написа: "ЦСКА Делта Форс се готви да брани Ормузкия проход."