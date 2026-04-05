Веселин Симеонов: По-добри са от нас, но и ние имахме хубави моменти

  • 5 апр 2026 | 13:40
В Сухиндол, едноименния тим на Павликени надигра гостуващия му Ювентус (Малчика) с 3:0. Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Веселин Симеонов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Павликени с категоричен успех

„Нормално е, по-добри са от нас, имаха повече точни подавания пред нашата врата. Но ние се опитваме да се подобряваме във всеки мач и днес имахме добри моменти. Опитвахме да изграждаме атаки, да създаваме положения. Дори при 2:0 бяхме по-близо от съперника да вкараме гол. Просто ни липсва последният пас пред вратата и завършващия удар. Личеше си, че бяхме тежки, теренът също не беше в добро състояние. Имахме проблеми с болни и контузени през седмицата, но аз съм доволен от отбора. Има какво още да се изчиства, но трябва време. Имаме работа в спазване на зони, в структуриране на играта, да държим близки линии, да имаме компактност при преса, при затваряне, когато противникът владее топката. Павликени има качествени футболисти, които решават мачове. Но и ние се държахме добре, доволен съм“.

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

  • 5 апр 2026 | 23:44
  • 5510
  • 1
Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

  • 5 апр 2026 | 23:10
  • 16824
  • 12
Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

  • 5 апр 2026 | 21:54
  • 1525
  • 1
Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

  • 5 апр 2026 | 21:49
  • 2059
  • 3
Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

  • 5 апр 2026 | 21:36
  • 1226
  • 0
Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60458
  • 216
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 60458
  • 216
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 2095
  • 1
Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 247
  • 0
ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

  • 6 апр 2026 | 09:19
  • 921
  • 1
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 3378
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 19092
  • 4