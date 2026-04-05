Веселин Симеонов: По-добри са от нас, но и ние имахме хубави моменти

В Сухиндол, едноименния тим на Павликени надигра гостуващия му Ювентус (Малчика) с 3:0. Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Веселин Симеонов, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

Павликени с категоричен успех

„Нормално е, по-добри са от нас, имаха повече точни подавания пред нашата врата. Но ние се опитваме да се подобряваме във всеки мач и днес имахме добри моменти. Опитвахме да изграждаме атаки, да създаваме положения. Дори при 2:0 бяхме по-близо от съперника да вкараме гол. Просто ни липсва последният пас пред вратата и завършващия удар. Личеше си, че бяхме тежки, теренът също не беше в добро състояние. Имахме проблеми с болни и контузени през седмицата, но аз съм доволен от отбора. Има какво още да се изчиства, но трябва време. Имаме работа в спазване на зони, в структуриране на играта, да държим близки линии, да имаме компактност при преса, при затваряне, когато противникът владее топката. Павликени има качествени футболисти, които решават мачове. Но и ние се държахме добре, доволен съм“.