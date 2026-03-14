Янтра (Полски Тръмбеш) излъга Ювентус (Малчика) с ранен гол

Янтра (Полски Тръмбеш) спечели с 1:0 гостуването си на Ювентус (Малчика). Срещата е от 13-ия кръг на Северозападна Трета лига. В 8-ата минута, Любомир Генчев центрира от фаул, Явор Генчев овладя топката и с удар почти от аутлинията реализира единственото попадение. През целия мач, домакините бяха по-дейни. Вложиха доста енергия да достигнат до добър резултат. В повечето случаи липсваше точния завършващ удар. Когато имаше такъв, вратарят на Янтра се справи. Гостите проведоха няколко опасни контри.