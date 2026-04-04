Павликени с категоричен успех

В Сухиндол, едноименния тим на Павликени надигра гостуващия му Ювентус (Малчика) с 3:0. Срещата е от 16-ия кръг на Северозападна Трета лига. Още можеха да вкарат футболистите на Димо Атанасов. Пламен Илиев даде тон за победата с гол в 4-ата минута. После Мартин Ширтев уцели гредата на Ювентус. Йордан Йорданов удвои с глава след центриране на Краев, секунди преди почивката. В 88-ата минута, Ростислав Данчев заби третото попадение след асистенция на Илиев. Само за секунди Мартин Милков от гостите получи два жълти и червен картон за реплики към съдията.